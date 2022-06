Advertising

mattinodipadova : L’annuncio di Costa: dal 15 giugno stop alle mascherine al chiuso - leggoit : #mascherine al chiuso, dal 15 giugno addio all'#obbligo. Costa: «È il momento». Ma gli esperti si dividono ancora - ParliamoDiNews : Stop mascherine al chiuso, Pregliasco: sui mezzi la terrei, anche se ti guardano male - Cronaca #stop #mascherine… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: 'Dal 15 giugno via le mascherine anche al chiuso' #AndreaCosta #covid #coronavirus #mascherine #8giugno… - sardanews : Cade l’ultimo baluardo anti Covid: dal 15 giugno via le mascherine al chiuso -

... guai a pensare all'obiettivo del contagio zero', ha aggiunto Costa, ricordando che già oggi 'sui luoghi di lavoro il Governo non ha più introdotto l'obbligo dial, quindi noi siamo ...... guai a pensare all'obiettivo del contagio zero", ha aggiunto Costa, ricordando che già oggi "sui luoghi di lavoro il Governo non ha più introdotto l'obbligo dial, quindi noi siamo ...«Dal 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere. Mi riferisco all'utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso. Credo ci siano ...Nel periodo post Covid per la scuola italiana "ci sarà una nuova normalità". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha anche spiegato che le mascherine agli esami di maturità s ...