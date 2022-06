Liverpool, c’è l’affondo per Darwin Nunez: pronti 100 milioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Liverpool ha messo nel mirino Darwin Nunez, l’attaccante uruguaiano del Benfica. Per lui sono pronti 100 milioni per battere la concorrenza Il Liverpool si avventa su Darwin Nunez. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, i Reds starebbero valutando la possibilità di fare una prima offerta al Benfica per l’attaccante battendo la concorrenza del Manchester United. Per lui è pronta una offerta da 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilha messo nel mirino, l’attaccante uruguaiano del Benfica. Per lui sono100per battere la concorrenza Ilsi avventa su. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, i Reds starebbero valutando la possibilità di fare una prima offerta al Benfica per l’attaccante battendo la concorrenza del Manchester United. Per lui è pronta una offerta da 100di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Liverpool, c’è l’affondo per Darwin Nunez: pronti 100 milioni - Teo_Manca : @_E_C_U_R_B Devo ammettere che fai proprio delle battute divertenti, ma non siamo ancora economicamente pronti per… - Francesco_GZZ : RT @AslanNerazzurro: @DucaAndrea85 Siamo la 3a squadra d'Europa dopo City e Liverpool che passa più tempo in area avversaria. Dato mostruos… - passioneslm01 : @Ivan_milanista Bah oddio.. i nostri nomi sono Lukaku (difficile), Dybala, Bremer.. i vostri Origi (non fa neanche… - AslanNerazzurro : Siamo la 3a squadra d'Europa dopo City e Liverpool che passa più tempo in area avversaria. Dato mostruoso. Un gioca… -