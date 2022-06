LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: immenso Filippo Ganna! Vittoria per soli 2? su Van Aert (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.48 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. È stato un piacere raccontarvi l’ennesima grande impresa del nostro fenomeno Filippo Ganna! Appuntamento a domani per la quinta tappa del Giro del Delfinato! 16.46 Ecco la top10 della classifica generale la quarta frazione: 1 VAN Aert Wout Jumbo-Visma 13:26:062 CATTANEO Mattia Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:53 3 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 0:56 4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:26 5 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 1:266 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:39 7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:45 8 AYUSO Juan UAE Team Emirates 1:48 9 JORGENSON Matteo Movistar Team 1:50 10 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.48 La nostrafinisce qui. È stato un piacere raccontarvi l’ennesima grande impresa del nostro fenomenoAppuntamento a domani per la quintadeldel! 16.46 Ecco la top10 della classifica generale la quarta frazione: 1 VANWout Jumbo-Visma 13:26:062 CATTANEO Mattia Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:53 3 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 0:56 4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:26 5 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 1:266 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:39 7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:45 8 AYUSO Juan UAE Team Emirates 1:48 9 JORGENSON Matteo Movistar Team 1:50 10 ...

