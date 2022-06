LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la vittoria di tappa se la giocheranno i 13 fuggitivi, hanno 4? di vantaggio a 20 km dal traguardo (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Ora il gruppo è tirato dalla Cycling Team Friuli Asd e dalla Work Service – Vitalcare. 15.21 Mancano 15 km all’arrivo. Il vantaggio in questo momento per i battistrada è di 2’48”. 15.18 Meno di 20 km al traguardo per i fuggitivi. 15.17 Ricordiamo chi sono i fuggitivi: Alessandro Fancellu, Alex Martin, Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Veljko Stojnic (Team Corratec), Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Raul Garcia, Diego Lopez, Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Mikel Iturria (Euskaltel Euskadi), Christian Scaroni (Nazionale Italiana), Negasi Abreha (Team Qhubeka), Paul Wright (Mg K Vis) 15.14 A Mozzano, il traguardo volante, se lo prende Diego Lopez (Equipo Kern ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Ora il gruppo è tirato dalla Cycling Team Friuli Asd e dalla Work Service – Vitalcare. 15.21 Mancano 15 km all’arrivo. Ilin questo momento per i battistrada è di 2’48”. 15.18 Meno di 20 km alper i. 15.17 Ricordiamo chi sono i: Alessandro Fancellu, Alex Martin, Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Veljko Stojnic (Team Corratec), Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Raul Garcia, Diego Lopez, Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Mikel Iturria (Euskaltel Euskadi), Christian Scaroni (Nazionale Italiana), Negasi Abreha (Team Qhubeka), Paul Wright (Mg K Vis) 15.14 A Mozzano, ilvolante, se lo prende Diego Lopez (Equipo Kern ...

