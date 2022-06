L'Europa ha deciso: dal 2035 stop totale alla vendita di auto a benzina e diesel (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un voto molto importante che ha spaccato la maggioranza a Strasburgo. E' stato infatti respinto l'emendamento dei popolari europei che prevedeva una riduzione delle emissioni del 90% anziché del 100% Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un voto molto importante che ha spaccato la maggioranza a Strasburgo. E' stato infatti respinto l'emendamento dei popolari europei che prevedeva una riduzione delle emissioni del 90% anziché del 100%

Advertising

TheLastDuivel : @juanito1897 Donnarumma era un 22enne campione d'europa che ha deciso di non far incassare nemmeno 1 euro con la su… - italogrillo1976 : - anna30048679 : RT @BelpietroTweet: Ormai è certo: l’Europa è guidata da un’inguaribile banda di masochisti. Non saprei infatti definire in altro modo i go… - Deckard56 : @fattoquotidiano La Spagna che fino all'altro giorno e aveva inviato solo giubbotti antiproiettile ha deciso di inv… - kiuspo73 : RT @BelpietroTweet: Ormai è certo: l’Europa è guidata da un’inguaribile banda di masochisti. Non saprei infatti definire in altro modo i go… -