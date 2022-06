Le minacce di Medvedev | grida di un uomo che sta affogando

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La colomba divenuta falco. L’ex presidente russo Dimitriha lanciato una delle dichiarazioni più violente dall’inizio del conflitto. Sul suo canale Telegram ha scritto: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri”, riferendosi agli occidentali. “La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”. Frasi del genere superano la propaganda, vanno oltre l’impensabile e bombardano le speranze di una trattativa fruttuosa tra le parti in conflitto. E non è la prima volta che il tranquillo avvocato, in passato ala dialogante di Mosca, estrae l’armamentario pesante. Pochi giorni fa, parlando delle sanzioni,ha equiparato gli occidentali a “’ndrangheta e Cosa Nostra”; prima ancora aveva paragonato il piano di pace italiano a un ...