La principessa Ma?rtha di Norvegia sposerà il suo sciamano Durek Verrett

(Di mercoledì 8 giugno 2022) LaMa?rtha Louise diha annunciato il suo fidanzamento ufficiale e le imminenti nozze con il suo compagno,, un guru new age, famoso negli Stati Uniti e molto amato da star internazionali, come Gwyneth Paltrow. Nel post Instagram sul suo profilo ufficiale, la reale norvegese ha dato la notizia pubblicando uno scatto di coppia, dove si nota anche l’anello di fidanzamento di smeraldi e diamanti: Sono felice di annunciare che sono fidanzata con lo Shaman, colui che mi fa battere il cuore, colui che mi vede e riconosce il mio potenziale più alto, che mi fa ridere e con cui posso essere vulnerabile. Così laMa?rtha Louise, 50 anni, ha ufficialmente dato la notizia del suo futuro matrimonio con la guida spirituale. “L’amore trascende e ci ...

All'inizio di quest'anno, Durek ha rivelato di aver chiesto a Re Harald di Norvegia la mano dellaMäLouise,di non averle ancora fatto la proposta perché non hanno fretta di ......Louise, periodo che ha segnato l'ingresso della...di fronte a tali accuse lanon aveva taciuto: 'Non ...La principessa Martha Louise di Norvegia, 50 anni, annuncia il suo fidanzamento con il guru spirituale americano Shaman Durek - tra i cui devoti c'è Gwyneth Paltrow - tre anni dopo ...L’annuncio è arrivato tramite doppio post su Instagram. “Sono così felice di sposare lo Sciamano Durek, l'uomo che mi fa battere il cuore, colui che vede in me tutto il mio potenziale, colui che mi fa ...