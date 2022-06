Il voto in Francia, Marc Lazar: «Vincerà Macron ma dovrà vedersela con la sinistra. Meloni e Marine Le Pen sempre più diverse» – L’intervista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Professore di storia e di sociologia politica presso l’Institut d’études politiques di Parigi, presidente del Consiglio scientifico della Luiss school of government, Marc Lazar conosce bene tanto la politica francese quanto quella italiana. Non è difficile dunque per lui mettere in parallelo le elezioni legislative che si terranno in Francia il 12 e il 19 giugno con quelle italiane che dovrebbero svolgersi nei primi mesi del 2023, ma già premono sul dibattito politico quotidiano. Tra l’altro, proprio in questi giorni ha partecipato ad un progetto di Fondazione Feltrinelli sulle reti nazionali e internazionali delle destre radicali in Italia e in Europa, Di Segno Nero, altro tema che vede vari punti di contatto e nuove differenze tra Francia e Italia. Professore, come vede questa nuova scadenza elettorale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Professore di storia e di sociologia politica presso l’Institut d’études politiques di Parigi, presidente del Consiglio scientifico della Luiss school of government,conosce bene tanto la politica francese quanto quella italiana. Non è difficile dunque per lui mettere in parallelo le elezioni legislative che si terranno inil 12 e il 19 giugno con quelle italiane che dovrebbero svolgersi nei primi mesi del 2023, ma già premono sul dibattito politico quotidiano. Tra l’altro, proprio in questi giorni ha partecipato ad un progetto di Fondazione Feltrinelli sulle reti nazionali e internazionali delle destre radicali in Italia e in Europa, Di Segno Nero, altro tema che vede vari punti di contatto e nuove differenze trae Italia. Professore, come vede questa nuova scadenza elettorale ...

