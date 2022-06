Gasperini c’è per ricostruire l’Atalanta | ora serve la chiarezza della società Pagliuca compreso

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ricostruzione,e volere il bene del. Cosìsi è presentato ieri alla Cittadello Sport, facendo un discorso tanto lucido quanto convincente: lui si vede ancora alnel 2023 con nuovi stimoli. Le cosiddette “tre strade” da percorrere che vanno dall’inserimento di alcuni top ai giovani fino alla permanenza dell’attuale rosa. In tutto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta-Alessandria probabili formazioni: attacco con Miranchuk, Muriel e Zapata? A zero passi dalla semifinale: un anno fa Atalanta-PSG (il punto più alto mai raggiunto dalla Dea) Infortunio Hateboer, operazione fissata settimana prossima. I tempi di recupero 6 maggio 2007, il goal da 45 metri di ...

'Ieri c'erano notizie di dimissioni - ha aggiunto- . Nessuno ha parlato con me eppure è uscita questa notizia. Se ho da dire qualcosa non mi sono mai tirato indietro. Non do le dimissioni ...Ecco, squadra per squadra, il punto della situazione sulle panchine della Serie A 2022/23 ATALANTA: GIAN PIERO(confermato)ha un contratto fino al 2024 . Alla guida dei ... Calciomercato in diretta: Inter su Bernardeschi e Belotti, Gasperini chiede chiarezza all'Atalanta. Mané vers…