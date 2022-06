Fabrizio Corona si sposa. Chi è Sara Barbieri (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fabrizio Corona e Sara Barbieri presto sposi. A dare l’annuncio è stato proprio l’ex paparazzo dei vip, che in un’intervista ha voluto confermare il suo amore per la modella e dare la notizia delle imminenti nozze. Sulle pagine del settimanale Chi, Fabrizio Corona ha raccontato la love story con Sara Barbieri, iniziata nel 2021 e tenuta lontano dai riflettori il più possibile. La coppia già vive sotto lo stesso tetto, con il figlio Carlos, nato dalla relazione del fotografo con Nina Moric. Vi raccomandiamo... Nina Moric su Instagram: "Mio figlio Carlos non mi vuole più" Il messaggio risulta essere stato rimosso ma in rete è rimasta traccia del suo sfogo, della sua rabbia. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 8 giugno 2022)presto sposi. A dare l’annuncio è stato proprio l’ex paparazzo dei vip, che in un’intervista ha voluto confermare il suo amore per la modella e dare la notizia delle imminenti nozze. Sulle pagine del settimanale Chi,ha raccontato la love story con, iniziata nel 2021 e tenuta lontano dai riflettori il più possibile. La coppia già vive sotto lo stesso tetto, con il figlio Carlos, nato dalla relazione del fotografo con Nina Moric. Vi raccomandiamo... Nina Moric su Instagram: "Mio figlio Carlos non mi vuole più" Il messaggio risulta essere stato rimosso ma in rete è rimasta traccia del suo sfogo, della sua rabbia. ...

