Esclusione Ecuador e ripescaggio | Mondiali | c’è la prova audio

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Le provepresentate da un avvocato mettono ulteriormente nei guai l’a pochi mesi dal Mondiale invernale in Qatar La Fifa è scossa dal caso Castillo. A pochi mesi dal Mondiale in Qatar lo scandalo venuto alla luce in Sud America imbarazza l’organismo presieduto da Gianni Infantino. La vicenda dovrà essere esaminata con attenzione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Jennierapper2 : RT @corradone91: Il #Cile ha presentato alla stampa la documentazione raccolta su Byron #Castillo. Spicca un certificato di nascita che dim… - Lodamarco1 : RT @corradone91: Il #Cile ha presentato alla stampa la documentazione raccolta su Byron #Castillo. Spicca un certificato di nascita che dim… - corradone91 : Il #Cile ha presentato alla stampa la documentazione raccolta su Byron #Castillo. Spicca un certificato di nascita… - ematr_86 : la #Christillin non applica lo Stato di Diritto cara @FIFAcom @fifamedia, con l'esclusione dell'Ecuador va penalizz… - AniMatMigrante : @MauroV1968 @mashiro_17 @ThManfredi L'Ecuador è ad alto rischio di esclusione, ma che, nel caso, al suo posto entri l'Italia è pura follia. -

Fioccano le reazioni ma la maggioranza dei tifosi non crede che possa giovarsi l'Italia dell'dell': 'Non possiamo essere noi perché non siamo arrivati neanche in finale, ai play off.L'dell', alla fine, dovrebbe comunque essere colmata con una squadra della stessa confederazione.Il giocatore dell'Ecuador Byron Castillo pare sia nato davvero in Colombia: si riapre il caso sul possibile ripescaggio dell'Italia per Qatar 2022 ...Ripescaggio Italia ai Mondiali, l’Ecuador a forte rischio di esclusione dal Qatar: la data della decisione e gli scenari La nuova Italia di Mancini si regala un sorriso, tornando a vincere con ...