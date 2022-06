Donna uccisa in strada dall'ex marito, trovato morto assieme alla compagna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha ucciso due donne e poi si è tolto la vita. Si tratta dell'agghiacciante sintesi dei fatti di cronaca che hanno scosso l'8 giugno a Vicenza. Una storia su cui, da subito, si è provato a far luce. La prima vittima l'ex moglie Tutto è iniziato mercoledì mattina. Una Donna 42enne di origine serba è stata trovata morta, uccisa da dei colpi di pistola. Erano le 9.30 e il responsabile è stato identificato come l'ex compagno della vittima (anche lui originario dei Balcani). Tra le ipotesi che si fanno è che la Donna possa essere stata raggiunta dall'esecutore del femminicidio mentre era in macchina. I colpi mortali potrebbero, invece, essere arrivati durante il suo tentativo di darsi alla fuga a piedi. Si ipotizza, tra l'altro, che i due si fossero incontrati in virtù di un appuntamento. La ricerca del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha ucciso due donne e poi si è tolto la vita. Si tratta dell'agghiacciante sintesi dei fatti di cronaca che hanno scosso l'8 giugno a Vicenza. Una storia su cui, da subito, si è provato a far luce. La prima vittima l'ex moglie Tutto è iniziato mercoledì mattina. Una42enne di origine serba è stata trovata morta,da dei colpi di pistola. Erano le 9.30 e il responsabile è stato identificato come l'ex compagno della vittima (anche lui originario dei Balcani). Tra le ipotesi che si fanno è che lapossa essere stata raggiunta'esecutore del femminicidio mentre era in macchina. I colpi mortali potrebbero, invece, essere arrivati durante il suo tentativo di darsifuga a piedi. Si ipotizza, tra l'altro, che i due si fossero incontrati in virtù di un appuntamento. La ricerca del ...

