Consiglio senza sorprese a palazzo Mosti: via libera al rendiconto 2021 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutisorprese non se ne prevedevano e non sono arrivate. Poco più di due ore di dibattito sono bastate all’amministrazione Mastella per incassare il via libera al rendiconto 2021 di palazzo Mosti. Dopo Tari e Imu, dunque, la maggioranza supera il penultimo ostacolo contabile di questa estata in aula. Resta da approvare solo il bilancio di previsione ma è questione di settimane: l’ultima proroga concessa da Roma ha fissato infatti al 30 giugno il termine ultimo per deliberare. Tornando alla cronaca, all’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca il compito di relazionare sullo stato di salute dei conti comunali: “Non esiste alcun allarme. Il disavanzo di sei milioni di euro è un dato meramente tecnico e risponde alla necessità di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutinon se ne prevedevano e non sono arrivate. Poco più di due ore di dibattito sono bastate all’amministrazione Mastella per incassare il viaaldi. Dopo Tari e Imu, dunque, la maggioranza supera il penultimo ostacolo contabile di questa estata in aula. Resta da approvare solo il bilancio di previsione ma è questione di settimane: l’ultima proroga concessa da Roma ha fissato infatti al 30 giugno il termine ultimo per dere. Tornando alla cronaca, all’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca il compito di relazionare sullo stato di salute dei conti comunali: “Non esiste alcun allarme. Il disavanzo di sei milioni di euro è un dato meramente tecnico e risponde alla necessità di ...

