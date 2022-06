Concorsone Comune di Napoli | quando uscirà il bando e per quali profili

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La prima cosa da fare a Palazzo San Giacomo, per Gaetano Manfredi, è sempre stata una: ricostruire una macchina amministrativa che si era ridotta all’osso fino a non funzionare più. Così, 8 mesi dopo la sua elezione a sindaco e dopo aver incassato i soldi del Salvaa marzo scorso, a luglio Formez pubblicherà ilper ilche dovrebbe finalmente far ripartire il. In tutto, sono circa 1000 le assunzioni previste, 970 per la precisione. Con l’approvazione in giunta del Piano dei fabbisogni del personale 2022-2024 si conoscono dettagliatamente anche tutti icui Palazzo San Giacomo, dalle prossime settimane, darà la caccia. Detto che tutti i nuovi assunti lo saranno a tempo pieno e indeterminato, i contratti ...