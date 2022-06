Botte a 14enne a Napoli | forse ad agire gruppo che conosceva

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoun apprezzamento per un ragazzo,una lite degenerata dopo una discussione per motivi banali. Potrebbero essere queste le cause che hanno portato all’aggressione di una, probabilmente da undi sue conoscenti. Dopo la lite e l’aggressione, la ragazza è tornata a casa ma non si sentiva bene. I genitori l’hanno portata all’ospedale Cto dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. Le indagini dei Carabinieri continuano per individuare chi l’ha aggredita e fare luce sulle cause della violenta lite. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un ragazzina di 14 anni è stata aggredita, ieri sera a Napoli, da alcuni coetanei. E' accaduto in via Calata Capodichino. Ancora non chiare le dinamiche e le motivazioni; da una primissima ...Il 14 maggio invece il gruppo avrebbe costretto con la minaccia un 13enne e una consegnare ... Il ragazzo sfregiato fuori dal liceo di Desio -e rapine sono al centro anche dell'inchiesta ...Un ragazzina di 14 anni è stata aggredita, ieri sera a Napoli, da alcuni coetanei. E' accaduto in via Calata Capodichino. (ANSA) ...Ieri sera i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti in Via Calata Capodichino per una ragazzina del ...