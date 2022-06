Benevento 5 | Brignola resta nel Sannio anche per la prossima stagione

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il5 comunica che è stato trovato l’accordo con Francescoper la. Il giocatore ha realizzato due reti in A2 ed è stato protagonista con l’Under 19. “Sono felicissimo per questo rinnovo – dice subito-. Non vedevo l’ora arrivasse questo momento da quando è finita la, era quello che volevo fortemente e non ho mai pensato, neper un secondo, di lasciare. L’annata è stata sicuramente positiva: con la prima squadra abbiamo raggiunto lo storico traguardo dei play-off, mentre con l’Under 19 sicuramente potevamo fare qualcosa in più chiudendo ai sedicesimi play-off scudetto”. “Per quanto riguarda la mia ...

Per, fratello d'arte, che arriva da Telese Terme, il5 è la grande occasione per provare a costruire una carriera in una categoria come la serie A2. La prossima stagione, dopo ...Ilha già in casa il degno sostituto del peruviano che è Forte. Servirà un suo vice Occorrerà conoscere gli addii. Il reparto avanzato vanta la presenza di, Farias e Insigne, ... Benevento 5, tra i primi rinnovi c'è quello di Brignola SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Pasquale Foggia, ex calciatore, tra le tante, di Empoli, Lazio, Sampdoria, Salernitana, Treviso, oggi direttore sportivo del Benevento Calcio. Foggia ha f ...Benevento Calcio, il ds Foggia a SuperNews: “C’è rammarico per la mancata promozione, ma bilancio positivo. Milan Ha vinto lo scudetto della competenza, Pioli nella mia top 3 degli allenatori italian ...