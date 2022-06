Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez: “Lavorare con noi è complicato” (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ una serata che profuma d’estate quella che ha fatto da cornice per la presentazione della nuova collezione Hinnominate per la spring-summer 2023. Protagonisti assoluti dell’evento, i fondatori del brand di streetwear: Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Noi di Lookdavip eravamo presenti e abbiamo intervistato i tre Rodriguez: ecco cosa ci hanno svelato. Cosa avete pensato per la nuova collezione Hinnominate?Belen: Per la nuova collezione abbiamo seguito più o meno la linea iniziale. Non vogliamo variare tanto, è andata molto bene così. Abbiamo aggiunto qualche nuance, della maglieria e anche del denim, allargando così la proposta.Cecilia: In più ci sono anche le calzature. Per quanto riguarda gli accessori abbiamo inserito delle borse più grandi, delle pochettine ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ una serata che profuma d’estate quella che ha fatto da cornice per la presentazione della nuova collezione Hinnominate per la spring-summer 2023. Protagonisti assoluti dell’evento, i fondatori del brand di streetwear:. Noi di Lookdavip eravamo presenti e abbiamo intervistato i tre: ecco cosa ci hanno svelato. Cosa avete pensato per la nuova collezione Hinnominate?: Per la nuova collezione abbiamo seguito più o meno la linea iniziale. Non vogliamo variare tanto, è andata molto bene così. Abbiamo aggiunto qualche nuance, della maglieria e anche del denim, allargando così la proposta.: In più ci sono anche le calzature. Per quanto riguarda gli accessori abbiamo inserito delle borse più grandi, delle pochettine ...

