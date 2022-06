Bambino di 9 anni e la sorella di 8 uccisi da un albero caduto mentre in campeggio con la famiglia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un Bambino e una bambina sono rimasti uccisi da un albero caduto sulla loro auto da golf in un’area campeggio a Owen County, in Indiana. Secondo le notizie, i bambini sono stati identificati come Xander Clark, 9 anni, e sua sorella Ziva Clark, 8, entrambi allievi della Robey Elementary School. L’ufficio dello sceriffo di Owen County ha detto che gli agenti sono stati chiamati all’area campeggio di Indian Oaks nonostante i bambini fossero morti sul colpo. Qualche giorno dopo, la famiglia ha rilasciato una dichiarazione in memoria dei loro “bambini perfetti”. Hanno affermato di aver avviato una raccolta fondi a favore di Xander e Ziva come “modo di sostenere le attività che amavano di più ed erano care ai loro cuori”. The ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 8 giugno 2022) Une una bambina sono rimastida unsulla loro auto da golf in un’areaa Owen County, in Indiana. Secondo le notizie, i bambini sono stati identificati come Xander Clark, 9, e suaZiva Clark, 8, entrambi allievi della Robey Elementary School. L’ufficio dello sceriffo di Owen County ha detto che gli agenti sono stati chiamati all’areadi Indian Oaks nonostante i bambini fossero morti sul colpo. Qualche giorno dopo, laha rilasciato una dichiarazione in memoria dei loro “bambini perfetti”. Hanno affermato di aver avviato una raccolta fondi a favore di Xander e Ziva come “modo di sostenere le attività che amavano di più ed erano care ai loro cuori”. The ...

