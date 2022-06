Baby gang | ragazzi di 12-13 anni aggrediscono coetanei per una chat antibullismo Altri due casi a Napoli e Pordenone

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Bologna,. Sono le ultime tre città interessate dadi aggressioni e rapine ai ddi giovani da parte di. Quello del capoluogo emiliano è il caso più eclatante, con i protagonisti che sono così giovani da non essere imputabili. I carabinieri hanno comunque segnalato alla procura per i Minorenni quattroni fra i 12 e i 13con l’accusa di aver aggredito e derubato alcuni, ‘colpevoli’ di avere dato vita a una. Gli episodi sono avvenuti la scorsa primavera in una scuola media del quartiere Savena. Erano stati dueni e unana a ideare la, dove compagni e compagne potevano segnalare ...

matteosalvinimi : ++ ?? LA VIOLENZA DELLE BABY GANG NON SI FERMA. LA LEGA HA PRESENTATO TRE ANNI FA UNA LEGGE CHE PERMETTA AI CITTADIN… - matteosalvinimi : Da Nord a Sud l'escalation di violenza causata dalle baby gang non si arresta eppure da tre anni una legge risoluti… - fattoquotidiano : #Babygang, un mese di violenze e arresti da Catania a #Peschiera tra fan di Scarface, immigrati picchiati e ragazzi…

Senza contare gli episodi di cronaca clamorosi, come il passaggio dellala scorsa settimana . "Siamo per un controllo attento del territorio, anche grazie al costante rapporto tra le forze ...Il fatto si sarebbe svolto non lontano dal luogo dove , qualche tempo fa, un rider fu picchiato e rapinato dello scooter da alcuni componenti di unapoi arrestati . Ma qui non si tratta di ... Lecco | Video registrato a San Vittore: la Procura indaga su Baby Gang Protagonisti sempre più spesso giovanissimi organizzati in baby gang. Come rendere Monza una città più sicura Stiamo vedendo il risultato di anni di mancati investimenti per i giovani. Sono stati ...Roma, 8 giu. (askanews) - "Spero che siano le stesse comunità straniere, in nome della convivenza, a isolare e a bloccare questi ragazzi, queste baby gang". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ...