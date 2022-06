Ambiente, scontro Meloni-Letta sul ‘pacchetto clima’ nell’Unione Europea (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Il voto a Strasburgo sul ‘pacchetto clima’ spacca la maggioranza e provoca uno scambio di accuse tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. “Hai fatto una figuraccia”, attacca la leader di Fdi. “Noi coerenti, è la destra per il nero fossile che ha affossato il piano”, replica il segretario del Pd. Ma cosa è successo? Sul tavolo oggi al Parlamento europeo c’era la riforma dell’Ets, norma sulle emissioni, uno dei testi chiave del pacchetto FitFor55. I no sono stati 340, 265 i sì e 34 astenuti. La riforma tornerà quindi in commissione Ambiente. A votare contro la norma la destra e anche il gruppo S&D, di cui fa parte il Pd. A favore il Ppe con Forza Italia e Renew Europe che raccoglie Italia Viva e Azione. Una spaccatura che fa dire alla Lega: “La cosiddetta ‘maggioranza Ursula’ va in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Il voto a Strasburgo sulspacca la maggioranza e provoca uno scambio di accuse tra Giorgiaed Enrico. “Hai fatto una figuraccia”, attacca la leader di Fdi. “Noi coerenti, è la destra per il nero fossile che ha affossato il piano”, replica il segretario del Pd. Ma cosa è successo? Sul tavolo oggi al Parlamento europeo c’era la riforma dell’Ets, norma sulle emissioni, uno dei testi chiave del pacchetto FitFor55. I no sono stati 340, 265 i sì e 34 astenuti. La riforma tornerà quindi in commissione. A votare contro la norma la destra e anche il gruppo S&D, di cui fa parte il Pd. A favore il Ppe con Forza Italia e Renew Europe che raccoglie Italia Viva e Azione. Una spaccatura che fa dire alla Lega: “La cosiddetta ‘maggioranza Ursula’ va in ...

