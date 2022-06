Al CESIT l’evento per il rilancio dell’Economia e del Lavoro

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 8 giugno 2022) di Luca Capacchione Si è tenuto a Battipaglia presso la struttura, “La democrazia nel cuore: la Pace e la Giustizia Sociale per ile del” con organizzazione a cura di Gerardo Landolfi (presidente), promosso da Noi con l’Italia. Al tavolo presenti a moderare Espedito De Marino (Presidente del Movimento di Azione Politica di ispirazione Cristiana “Continente Uomo”) e gli ospiti Antonio Marino (Direttore generale della BBC di Aquara), Vincenzo Luciano (Vice Presidente Nazionale UNCEM), l’On. Francesco Pionati e il Sottosegretario alla Salute On. Andrea Costa. “Il dibattito si rende necessario – ha dichiarato in apertura De Marino – perché il Paese potrebbe non sopportare le insidie pericolose per la tenuta sociale ed economica delle comunità, in modo speciale ...