WWDC | Arriva il nuovo MacOS Ventura che permetterà di personalizzare totalmente il nostro Apple (Di martedì 7 giugno 2022) Sono moltissime le novità svelate ieri dalla Apple in occasione della WWDC 2022, fra cui anche il nuovo MacOS Ventura, il sistema operativo per tutti i computer della Mela. MacOS Ventura, 7/6/2022 – Computermagazine.itLa prima grande rottura rispetto al passato è rappresentata da Stage Manager, una funzione che permetterà di organizzare in maniera automatica le nostre applicazioni e le finestre aperte, di modo da permettere all'utente di concentrarsi su ciò che sta facendo, ma senza tralasciare nel contempo tutto ciò che ha disposizione con un solo colpo d'occhio. Di conseguenza la finestra in uso resterà in primo piano, mentre tutte le altre applicazioni appariranno sulla sinistra, di modo da poter passare da un'attività all'altra senza alcun ...

