Un’intera popolazione che vede in bianco e nero: la colpa è di un tifone (Di martedì 7 giugno 2022) Nel 1775, un devastante tifone colpì l’atollo di Pingelap, in Micronesia, ossia nell’Oceano Pacifico. E lasciò soltanto venti superstiti, tra i quali il re di questa popolazione. Dopo secoli, pare che gli effetti di quel cataclisma siano ancora presenti sul paradisiaco atollo… Tutti i discendenti dei sopravvissuti soffrono di acromatopsia completa, ovvero di una forma grave di daltonismo che permette di vedere solo in bianco e nero. Qual è la causa del daltonismo totale in un numero così elevato di individui della popolazione del minuscolo atollo? La questione è molto interessante per genetisti e storici. Ma prima di spiegarvi cosa è accaduto, forse è bene illustrarvi l’eccezionalità della condizione medica. Il mondo in bianco e nero: un effetto ... Leggi su curiosauro (Di martedì 7 giugno 2022) Nel 1775, un devastantecolpì l’atollo di Pingelap, in Micronesia, ossia nell’Oceano Pacifico. E lasciò soltanto venti superstiti, tra i quali il re di questa. Dopo secoli, pare che gli effetti di quel cataclisma siano ancora presenti sul paradisiaco atollo… Tutti i discendenti dei sopravvissuti soffrono di acromatopsia completa, ovvero di una forma grave di daltonismo che permette dire solo in. Qual è la causa del daltonismo totale in un numero così elevato di individui delladel minuscolo atollo? La questione è molto interessante per genetisti e storici. Ma prima di spiegarvi cosa è accaduto, forse è bene illustrarvi l’eccezionalità della condizione medica. Il mondo in: un effetto ...

SimoneFFff : @PeccatiGiovanni @Annina_occhiblu @LaBombetta76 Dici quei quattro dementi irresponsabili no vax come te? Fantastico… - Jo_fer7 : @Manuel16381191 @Ussignur_ @madforfree @MilaSpicola @GuidoCrosetto Certo che sì, ma ripeto sono due situazioni comp… - PecoraNera67 : RT @Dittatura2030: Ringraziamo, a nome di tutto il dipartimento, #GoldmanSachs per averci restituito un presidente all'altezza di sottomett… - AnacletoOwl : @Enzofuso62 Migliori senz'altro di chi stupra bambine. Migliori senz'altro di chi deporta un'intera popolazione Mig… - Fra7654321 : RT @sferriam: Davvero qualcuno pensa che un intera popolazione stremata, vessata, falcidiata, incazzata, indiavolata, non farà sentire in o… -