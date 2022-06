Ucraina, Medvedev: “Odio chi è contro la Russia” (Di martedì 7 giugno 2022) La guerra in Ucraina appare sempre di più, agli occhi dei dirigenti della Russia, un conflitto contro coloro che “vogliono la nostra morte” e contro il mondo occidentale. A Mariupol rischio epidemia di colera, mentre gli eserciti si scambiano i cadaveri dei soldati. Fanno scalpore le affermazioni su Telegram del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa, Dmitry Medvedev. Riferendosi a chi è contro Mosca afferma: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li Odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire“. Foto Ansa/Epa Grigory Sysoyev“Gravissime e pericolose le affermazioni di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 giugno 2022) La guerra inappare sempre di più, agli occhi dei dirigenti della, un conflittocoloro che “vogliono la nostra morte” eil mondo occidentale. A Mariupol rischio epidemia di colera, mentre gli eserciti si scambiano i cadaveri dei soldati. Fanno scalpore le affermazioni su Telegram del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa, Dmitry. Riferendosi a chi èMosca afferma: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire“. Foto Ansa/Epa Grigory Sysoyev“Gravissime e pericolose le affermazioni di ...

