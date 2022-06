Tutti pazzi per Gnonto | oltre alla A anche Ajax e Psv sul classe 2003

(Di martedì 7 giugno 2022) Serie A, Bundesliga e oradall’Olanda, sonodi Wilfried: sull’interesse die PSV Sonodi Wilfired, che sta giocando in questo momento contro l’Ungheria con la maglia dell’Italia. Ilè finito nel mirino di diversi club nei giorni scorsi. In Serie A non solo il Sassuolo, maBologna, Torino e Sampdoria.a loro e ai club della Bundesliga,e Psv avrebbero mostrato interesse per l’attaccante in scadenza con lo Zurigo. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Beatric20838507 : Ma tutti i matti qui la sera?? Nn so quasi mi spiace che un fandom sia affondato.. PeRchè tutti i pazzi visionari… - fabiocossa64 : RT @universo_astro: @fabiocossa64 @dariodangelo91 Come sostituto penserei più a Patrushev, ma quelli della cerchia del Cremlino sono tutti… - 94EdoPerlino : @Lambe30 @DiMarzio @SassuoloUS @BfcOfficialPage @sampdoria @TorinoFC_1906 Son tutti pazzi……. - CalcioWeb : Tutti pazzi di Wilfried #Gnonto: tanti club di #SerieA sull'attaccante, il padre allo scoperto - sheluvcassie : @invento_nomi tutti pazzi -

Italiafruit News

Drusilla Foer , Drusilla forever. E forse tra un po' partiranno i "per Drusilla" e ci sarà un motivo. L'estate è fatta per sognare pezzi di buona tv ma va detto che non succedeva da anni. Per cui l'idea di riproporre l' Almanacco del giorno dopo - origine ...Il Pnrr è pergli italiani, ci mancherebbe altro che discriminasse tra quelli 'di governo' e quelli di 'non governo'. Ma siamo'. Lo ha detto Renato Brunetta , ministro per la Pubblica ... «Tutti pazzi per la canna da zucchero» Il nome di Wilfried Gnonto è salito alla ribalta grazie alla Nazionale italiana, l’attaccante 18enne si è messo in mostra all’esordio contro la Germania. Il classe 2003 è stato protagonista dell’assis ...Alla sua prima prova generale di overturismo, Capri è bocciata. Invasione di turisti quelli del mordi/sporchi/e/scappi. E pensare che hanno avuto due anni di tempo per prepararsi alla Grande Rentrée p ...