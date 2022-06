Tennis | Vincenzo Santopadre | “Berrettini è guarito completamente | i paparazzi non lo condizionano”

(Di martedì 7 giugno 2022) Matteoè pronto a lasciarsi alle spalle l’infortunio e l’intervento alla mano destra e a tornare in campo: l’azzurro, a quasi tre mesi esatti dall’ultimo incontro disputato (Indian Wells, 7 marzo), tornerà domani in campo, sull’erba, per l’ATP 250 di Stoccarda. Il suo coachha rilasciato un’intervista a Il Messaggero descrivendo la situazione delta, classe 1996, pronto e carico per tornare finalmente a giocare, potendo così testare la sua condizione in vista dei prossimi appuntamenti sull’erba. Nessun dubbio sulle condizioni fisiche,sta bene, il tutto è ormai stato superato: “Si è ripreso, ha lavorato molto bene sotto ogni aspetto, deve comunque tornare a giocare per ritrovare le giuste sensazioni. La partecipazione a ...

