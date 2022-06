Tennis, Goran Ivanisevic: “Djokovic non aveva l’atteggiamento giusto contro Nadal a Parigi, ma vincerà a Wimbledon” (Di martedì 7 giugno 2022) Una sconfitta che brucia. Goran Ivanisevic ha analizzato a Tennis Majors i motivi della sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros 2022 di Novak Djokovic contro Rafael Nadal. Il Tennista serbo, della cui cura tecnica si occupa l’ex giocatore croato, non ha convinto dal punto di vista dell’atteggiamento e a detta di Ivanisevic è stato questo a fare la differenza tra i due. Il coach di Nole si è però, in primis, lamentato del comportamento del pubblico: “Sapevamo che la maggioranza avrebbe sostenuto Nadal. Pensavo all’80%, ma abbiamo scoperto che era il 99,9% dei presenti a volere la vittoria dello spagnolo. Quello che mi sembra davvero ingiusto è che Novak, un giocatore che è il numero 1 al mondo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Una sconfitta che brucia.ha analizzato aMajors i motivi della sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros 2022 di NovakRafael. Ilta serbo, della cui cura tecnica si occupa l’ex giocatore croato, non ha convinto dal punto di vista dele a detta diè stato questo a fare la differenza tra i due. Il coach di Nole si è però, in primis, lamentato del comportamento del pubblico: “Sapevamo che la maggioranza avrebbe sostenuto. Pensavo all’80%, ma abbiamo scoperto che era il 99,9% dei presenti a volere la vittoria dello spagnolo. Quello che mi sembra davvero inè che Novak, un giocatore che è il numero 1 al mondo ...

