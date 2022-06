Sofia | la bambina di Kiev torna a camminare grazie al San Raffaele – Video

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – La piccola, bimba di, era arrivata al Sandi Roma in condizioni critiche, vittima di un attacco russo in cui ha perso tutta la sua famiglia. E adesso è finalmenteta a. Ma le resta solo la nonna, che dice: “La riporterò in Ucraina appena possibile, dal suo popolo e dai suoi amici. Ma ci mancherà l’Italia. Qui, i volontari e i medici l’hanno salvata” L'articolo proviene da Italia Sera.

Sofia, la bambina di Kiev torna a camminare La piccola Sofia, bimba di Kiev, era arrivata al San Raffaele di Roma in condizioni critiche, vittima di un attacco russo in cui ha perso tutta la sua famiglia. E adesso è finalmente tornata a cammina ...Al sesto mese di gravidanza ha guidato per 20 ore, percorrendo più di 1.700 chilometri, per fuggire dall'Ucraina e far nascere il bimbo che portava in grembo lontano dalla guerra.