Sanremo 2023, Amadeus fa un nome bomba: "Farei di tutto per averla" (Di martedì 7 giugno 2022) Mancano otto mesi alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio, e Amadeus è già al lavoro per offrire al pubblico un... Leggi su today (Di martedì 7 giugno 2022) Mancano otto mesi alla 73esima edizione del Festival di, in programma dal 7 all'11 febbraio, eè già al lavoro per offrire al pubblico un...

Advertising

cmqgloria : 7 giugno 2022 e già c’è aria di sanremo 2023 - Jes912 : RT @vg0ldenxx: Ma in che simulazione sto vivendo per ritrovarmi in tendenza sanremo 2023 a giugno? Sappiamo così poco del multiuniverso #… - xdaydrxms : RT @lastgiuli: per me è sanremo 2023 in tendenza il 7 giugno noi viviamo davvero in funzione dell'unica settimana santa che conta - notmycupoftears : Amadeus già proto ad ascoltare i brani in gara per Sanremo 2023 lui è chiaramente il preferito di dio - fabioladistasii : RT @lastgiuli: per me è sanremo 2023 in tendenza il 7 giugno noi viviamo davvero in funzione dell'unica settimana santa che conta -