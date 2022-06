Roma su Berardi se parte Zaniolo | chi è più forte? VOTA

(Di martedì 7 giugno 2022) Ladi Mourinho pesca sul mercato estero, ma non solo. Dopo aver praticamente preso il centrocampista serbo Matic a parametro zero dal Manchester...

Advertising

... sono difensore, centrocampista e esterno destro, ' ha spiegato Di Marzio, anche se sula ... ' Florenzi è vicino al riscatto dallacon la cifra che si sta abbassando verso i 2,5 milioni di ...... dunque, nel caso in cui dovesse partire Nicolò Zaniolo , Josè Mourinho avrebbe rivisto in Domenicoil profilo ideale in grado di raccogliere la pesante eredità del classe 99., bloccati ...Il Milan di Stefano Pioli da diverso tempo sta flirtando con Domenico Berardi, certezza offensiva del Sassuolo. Oltre a Berardi, piace anche Nicolò Zaniolo, che fatica a rinnovare il ...Roma, bloccati Celik e Solbakken - Nelle ultimissime ore la Roma è letteralmente scatenata sul fronte mercato, dopo aver chiuso la trattativa per Nemanja ...