Ridurre i costi del cibo… non è un’utopia

Leggi su curiosauro

(Di martedì 7 giugno 2022) Anche in Italia stiamo facendo i conti con idel cibo in constante aumento. I rincari nel settore alimentare sembrano fuori controllo. Solo nel nostro Paese, l’inflazione collegata ai prodotti alimentare segna un più 11%. L’aumento dei prezzi alimentari e la carenza di forniture dipendono da vari fattori, e il più evidente è la guerra in Ucraina. La crisi del cibo (con i rincari) durerà per molti altri mesi. Gli esperti parlano di aumenti che andranno avanti fino al 2024. E forse oltre. E la situazione è ancora più drammatica per i Paesi poveri dell’Africa, dell’Asia e del Sud America. Crisi alimentare. Che cosa sta succedendo nel mondo? (Pixabay) – www.curiosauro.itdel cibo alle stelle: c’è una soluzione? Da dove nasce l’attuale crisi deidel cibo? I fattori, come anticipato, sono molteplici. Da un lato ci sono i ...