Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ancora gli effetti del conflitto in Ucraina a occupare le prime pagine dei giornali. Spazio, in particolare, alle contrattazioni sul grano e agli sviluppi dell'ultima assemblea Onu. Per la politica estera, però, ampio spazio è dedicato alla crisi in Inghilterra, con il voto di fiducia sul premier Johnson. Per lo sport, infine, c'è il ritorno della nazionale che stasera affronterà l'Ungheria e la commozione per la scomparsa di Gianni Clerici, scrittore, giornalista e voce e penna del tennis per tanti anni. Ecco allora alcune delle prime pagine che troverete in edicola questa mattina: See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

