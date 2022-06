Qualità della vita dei bambini Taranto al 91° posto su 107 città

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 7 giugno 2022) E’ stata pubblicata da poco sul Sole 24 ore, la classifica delleitaliane sulladi, giovani e anziani.si conferma molto in basso in tutte e tre le classifiche, con numeri poco rassicuranti in quella sulladei, nella quale risulta al 91°su 107. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano ladei più piccoli su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro. Per quanto riguarda i giovani dai 18 ai 35 anni,risulta al 104° ...