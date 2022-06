Prezzo Telegram Premium e funzionalità incluse nell’abbonamento (Di martedì 7 giugno 2022) Si parla sempre più spesso di Telegram Premium, l’abbonamento che, a fronte del pagamento di un canone mensile, renderà disponibili per gli abbonati una serie di vantaggi non inclusi nella versione base. Telegram beta ha dettagliato tutto quanto circa l’abbonamento Premium, compreso il canone mensile, che dovrebbe essere pari a 4,99 dollari. I limiti saranno raddoppiati: fino a 1000 canali, 20 cartelle di chat, 4 account e 10 pin nella stessa applicazione; 200 pin in una stessa cartella, 20 collegamenti pubblici per gruppi e canali, 10 adesivi preferiti e 400 Gig. Il caricamento di un singolo file salirà a 4GB e saranno previsti altri caratteri nella biografia (fino a 140 caratteri), così come nelle didascalie (possibile l’inserimento di descrizioni più lunghe per foto e video). I download saranno più veloci e verrà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Si parla sempre più spesso di, l’abbonamento che, a fronte del pagamento di un canone mensile, renderà disponibili per gli abbonati una serie di vantaggi non inclusi nella versione base.beta ha dettagliato tutto quanto circa l’abbonamento, compreso il canone mensile, che dovrebbe essere pari a 4,99 dollari. I limiti saranno raddoppiati: fino a 1000 canali, 20 cartelle di chat, 4 account e 10 pin nella stessa applicazione; 200 pin in una stessa cartella, 20 collegamenti pubblici per gruppi e canali, 10 adesivi preferiti e 400 Gig. Il caricamento di un singolo file salirà a 4GB e saranno previsti altri caratteri nella biografia (fino a 140 caratteri), così come nelle didascalie (possibile l’inserimento di descrizioni più lunghe per foto e video). I download saranno più veloci e verrà ...

