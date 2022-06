Paolo Bonolis ‘distrutto’ | pesante crollo per il superconduttore | situazione difficile

(Di martedì 7 giugno 2022) Il celebre presentatore delle reti Mediaset ha subito l’ennesimoche ha reso lapiuttosto delicata. Ecco i particolari Fatta eccezione per alcuni programmi storicamente seguitissimi, quest’anno le reti Mediaset hanno trovato diverse difficoltà nel tenere testa alla ‘spietata’ concorrenza dei canali Rai. Anche alcuni dei conduttori più famosi ed amati dal pubblico italiano hanno faticato ad ottenere dei risultati degni del loro nome, ma ovviamente non per loro demeriti. Mediaset (Websource)Uno dei volti più noti del Biscione maggiormente messo alle corde è stato quello di Barbara D’Urso, la quale proprio in queste ore ha rinnovato il suo contratto. Il calo degli ascolti delle sue trasmissioni è cominciato già dalla passata stagione televisiva, tanto che è stato addirittura rimosso dal palinsesto il suo “Live – Non è ...

Advertising

taepoppynoodle : comunque @lowemazejk alle fine mi sa molto paolo bonolis che commenta - federoncha7 : Ah ma è vivo Paolo Bonolis Ahahahhahahahahahahhah Tutta nel culo Paolo, tutta quanta poderosamente nel tuo culo. - rkivexcalum : @BLUEM00NJK no vabbe paolo bonolis army - infoitcultura : Paolo Bonolis, delusione cocente: l'ha appena saputo! - petetwelve : RT @tommyboomer3: Quale figura rappresenterebbe al meglio l’Italia se non un ibrido tra Gerry scotti,Paolo Bonolis e Ezio Greggio -

Avanti un altro, concorrente in lacrime di fronte a: la reazione del conduttore ha lasciato di sasso gli spettatori in studio Con l'arrivo della bella stagione, anche l'edizione 2022 di 'Avanti un altro!' ha chiuso i battenti. Il gioco ...Su Canale 5 " Avanti un Altro! Pure di Sera " condotto daha conquistato 2.257.000 spettatori con uno share del 14.8% (nella presentazione: 2.070.000 e il 12%). La puntata di " Non è l'...Claudia Ruggeri incanta i propri fan su Instagram. La modella ha, infatti, pubblicato un post che ha, di fatto, mandato ko quanti seguono sul noto social la "Miss Claudia" di "Avanti un altro" ...Entrambe torneranno ad essere dei volti di spicco della rete ammiraglia, così come ci sarà spazio per il ritorno di Maria De Filippi tra daytime e prima serata e per quello di Paolo Bonolis.