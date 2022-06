Mattonella allo yogurt | leggerissima e super buona

Leggi su formatonews

(Di martedì 7 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima torta anche molto leggera che vi lascerà senza parole per il risultato. Oggi la nostra ricetta riguarderà un dolce buonissimo mastesso tempo anche molto leggero, stiamo parlando della, magari il nome vi può spaventare ma è veramentee light. (pixabay)Come sempre, poi, potete personalizzarla senza alcun tipo di problema con i vostri ingredienti preferiti, anche cambiando semplicemente lo, quindi non perdiamo troppo tempo e vediamo come realizzarla insieme. Questo dolce buonissimo ha solamente 200 calorie per porzione, ovviamente non dovete esagerare, noi in questo caso lo abbiamo fatto con lolight ed aggiunto i frutti di bosco, mettendo anche ...