Marco Carta: “E’ finita con Sirio. Ci siamo lasciati dopo 7 anni” (Di martedì 7 giugno 2022) “Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti…”, scrive Marco Carta in una storia su Instagram, lanciando il suo nuovo singolo “Sesso Romantico, che uscirà il 17 giugno. Il cantante ne approfitta però anche per fare un annuncio importante, che riguarda la sua vita sentimentale: la fine della sua relazione con Sirio Campedelli, storico fidanzato con cui aveva fatto coming out: “Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre…”. La rottura risalirebbe a qualche mese fa, come sottolinea l’ex vincitore del talent “Amici”, che aggiunge: “L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile ... Leggi su blog.libero (Di martedì 7 giugno 2022) “Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti…”, scrivein una storia su Instagram, lanciando il suo nuovo singolo “Sesso Romantico, che uscirà il 17 giugno. Il cantante ne approfitta però anche per fare un annuncio importante, che riguarda la sua vita sentimentale: la fine della sua relazione conCampedelli, storico fidanzato con cui aveva fatto coming out: “Ne approfitto per dirvi che anche seci(ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre…”. La rottura risalirebbe a qualche mese fa, come sottolinea l’ex vincitore del talent “Amici”, che aggiunge: “L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile ...

