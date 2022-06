LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: David Gaudu beffa van Aert in volata a Chastreix-Sancy, il belga nuova maglia gialla (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.48 Chiudiamo dunque qui la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro del Delfinato 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 16.46 van Aert si può consolare almeno con la maglia gialla di leader della classifica generale. Questa la top 10, ma c’è da dire che ci sono altri sedici corridori con il tempo dal quinto posto in giù, tra cui Brandon McNulty, Mattia Cattaneo, Damiano Caruso, Enric Mas, Andrea Bagioli, Tao Geoghegan Hart e Jonas Vingegaard: 1 4 ?3 VAN Aert Wout Jumbo-Visma 10 10? ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.48 Chiudiamo dunque qui ladella terzadeldel. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 16.46 vansi può consolare almeno con ladi leader della classifica generale. Questa la top 10, ma c’è da dire che ci sono altri sedici corridori con il tempo dal quinto posto in giù, tra cui Brandon McNulty, Mattia Cattaneo, Damiano Caruso, Enric Mas, Andrea Bagioli, Tao Geoghegan Hart e Jonas Vingegaard: 1 4 ?3 VANWout Jumbo-Visma 10 10? ...

