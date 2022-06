L'alta velocità tra Roma e Napoli torna alla normalità (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Sarà riattivata alle 14.30 la linea ad alta velocità Roma-Napoli, con la circolazione dei treni in graduale ripresa già dal pomeriggio. Lo rende noto Rfi, secondo cui questo consentirà anche il miglioramento della circolazione dei treni pendolari sulle linee convenzionali. Nella mattina di mercoledì 8 giugno, potrà riprendere la normale programmazione dei treni sia fra Roma e Napoli sia nei nodi ferroviari delle due città. La linea era stata interrotta nel pomeriggio di venerdì 3 giugno in seguito al deragliamento della locomotiva di coda di un treno AV nei pressi di Roma Prenestina. Oltre 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno lavorato per rinnovare circa un chilometro e trecento metri di binari, sostituire 400 metri di cavi ... Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Sarà riattivata alle 14.30 la linea ad, con la circolazione dei treni in graduale ripresa già dal pomeriggio. Lo rende noto Rfi, secondo cui questo consentirà anche il miglioramento della circolazione dei treni pendolari sulle linee convenzionali. Nella mattina di mercoledì 8 giugno, potrà riprendere la normale programmazione dei treni sia frasia nei nodi ferroviari delle due città. La linea era stata interrotta nel pomeriggio di venerdì 3 giugno in seguito al deragliamento della locomotiva di coda di un treno AV nei pressi diPrenestina. Oltre 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno lavorato per rinnovare circa un chilometro e trecento metri di binari, sostituire 400 metri di cavi ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - sulsitodisimone : L'alta velocità tra Roma e Napoli torna alla normalità - Mess_Marittimo : Domani riprende la normale programmazione dei treni @fsitaliane -