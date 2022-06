Il padre di Gnonto: 'Tifa Inter, sogna di tornare a giocare in nerazzurro' (Di martedì 7 giugno 2022) Il 23 aprile del 2020 ha lasciato l'Inter per trasferirsi allo Zurigo, ma la storia di Wilfried Gnonto con i nerazzurri potrebbe ripartire... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Il 23 aprile del 2020 ha lasciato l'per trasferirsi allo Zurigo, ma la storia di Wilfriedcon i nerazzurri potrebbe ripartire...

