Il 2 giugno all’Ambasciata d’Italia in Messico

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 giugno 2022) L’Ambasciataa Città del(Luigi De Chiara, nato a Napoli l’1 maggio 1965, è l’Ambasciatorea Città deldall’ottobre 2019 ), ha lanciato una nuova iniziativa in vista della prossima Festa della Repubblica il programma il 2. Infatti al ricevimento indetto dalla rappresentanza diplomatica è stato riservato uno spazio anche ai connazionali per così dire qualunque: insomma per parteciparvi non ci sarà bisogno, come il più delle volte accade, di essere un ospite illustre. Infatti il sito web dell’Ambasciata ha pubblicato l’annuncio nel quale vengono spiegate le modalità. “Se sei italiano, residente in– si legge – e sei interessato a partecipare al ricevimento organizzato in occasione del LXXVI Anniversario della Proclamazione della ...