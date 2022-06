Gestore di un lido eroe, soccorre e salva due bambini in mare e muore (Di martedì 7 giugno 2022) Ha salvato due bimbi dalle onde ed è poi deceduto a riva per un malore. E' morto così a Castel Volturno (Caserta) un 42enne di origine marocchina, da quasi vent'anni nel comune del litorale casertano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Hato due bimbi dalle onde ed è poi deceduto a riva per un malore. E' morto così a Castel Volturno (Caserta) un 42enne di origine marocchina, da quasi vent'anni nel comune del litorale casertano, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gestore di un lido muore dopo aver soccorso due bambini in mare #ANSA - FatimaCurzio : RT @TgLa7: #Gestore lido muore dopo aver soccorso due bimbi in mare. Nel Casertano, 42enne colto da malore dopo il salvataggio https://t.co… - SecolodItalia1 : Tragedia a Caserta, marocchino muore dopo aver soccorso due bambini in mare: era il gestore di un lido… - afspagnuolo : RT @RaiNews: Il 42enne, di origine marocchina, è stato colto da un malore subito dopo il salvataggio - PrinceKastaDOr : RT @RaiNews: Il 42enne, di origine marocchina, è stato colto da un malore subito dopo il salvataggio -