Esame terza media 2021/22, come si svolge per gli alunni con DSA e con altri BES (Di martedì 7 giugno 2022) L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 consisterà in due prove scritte e un colloquio. come si svolgerà per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati? E per gli alunni con altri bisogni educativi speciali individuati dal consiglio di classe? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) L'di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s./22 consisterà in due prove scritte e un colloquio.sirà per glicon disturbi specifici di apprendimento certificati? E per gliconbisogni educativi speciali individuati dal consiglio di classe? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Esame terza media 2021/22, come si svolge per gli alunni con DSA e con altri BES - labimbadideddy_ : ho l’esame di terza media il 18, consigli? - rramengirl : non riesco a credere di essere arrivata alla fine del liceo, mi sembra ieri che facevo l’esame di terza media, mi p… - _saslo : @elcondeguido @ficio84 @Agenzia_Ansa Io mi scuso ma ho proprio difficoltà a capire! mi spieghi meglio il concetto… - gagashope : mi sono appena ricordata che, nell'ormai lontano 2013, ho fatto l'esame orale di terza media con addosso una maglie… -