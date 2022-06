Edoardo Tavassi spara a zero | “Qui si gioca sporco” | scenata in diretta VIDEO

Advertising

carmelitadurso : Fermi tutti! Edoardo Tavassi innamorato della mia amata Soleil?? E l’altra mia amata Memi?? Aiuto! #isola - FedericaMontu6 : RT @Flavia_InTheSky: ho appena visto il pezzo dell’uomo vitruviano. ecco la lista degli infossati: • tavassi edoardo • savino nicola • vapo… - Flavia_InTheSky : ho appena visto il pezzo dell’uomo vitruviano. ecco la lista degli infossati: • tavassi edoardo • savino nicola • v… - DespotaIllumin1 : RT @ilCassandro: Qualcuno poi mi dovrà spiegare perché Laura Maddaloni è aggressiva mentre Edoardo Tavassi è un santo da venerare per la su… - infoitcultura : Edoardo Tavassi affonda Lory e Nick a L'isola/ L'accusa 'Giocano in modo scorretto..' -

L'ex naufrago ha detto la sua anche sull'avvicinamento trae Mercedesz Henger, e riferendosi a quest'ultima ha affermato: 'Secondo me ha perso il mondiale, non vedo molto futuro, lui ...A cercare di spiegare meglio la situazione ci ha pensatoche, senza mezzi termini, ha accusato la showgirl di essere falsa : Leggi anche La confessione di Soleil Sorge dopo la puntata ...Ieri sera all’Isola dei Famosi sono arrivate Soleil Sorge e Vera Gemma. L’influencer italo-americana ha già fatto discutere per via del ...Mercedesz Henger continua a corteggiare Edoardo Tavassi sull' Isola dei Famosi 2022: la ragazza spera di diventare anche amica di sua sorella Guendalina. Sull'Isola dei Famosi 2022 continua il cortegg ...