Carburanti | non si ferma la corsa dei rialzi | fino a +6 centesimi al litro

Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Nonostante lo stop sulle accise, prezzi dei Carburanti sempre più cari, con quota 2 euro ormai 'riconquistata'. Infatti, come segnala Staffetta Quotidiana, si registra un nuovo balzo questa mattina per i prezzi consigliati dei Carburanti dei maggiori marchi, sulla scia del forte rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati registrato ieri, mentre il Brent è stabile a 120 dollari al barile. A spingere sono i timori di carenze di prodotti raffinati conseguente all'embargo petrolifero nei confronti della Russia. La rilevazione di Staffetta Quotidiana mostra che questa mattina Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio mentre per IP si registra un rialzo di un cent/litro su entrambi i prodotti.

