Calciomercato Inter, ecco la contropartita giusta per Bellanova (Di martedì 7 giugno 2022) L’Inter lavora concretamente al colpo Bellanova. La richiesta del Cagliari è di 9 milioni più 6 di bonus. Al club isolano... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) L’lavora concretamente al colpo. La richiesta del Cagliari è di 9 milioni più 6 di bonus. Al club isolano...

Inter, Primavera in sede con l'intera dirigenza per festeggiare il titolo Commenta per primo La Primavera dell'Inter campione d'Italia ha festeggiato oggi all'interno della sede del club nerazzurro la vittoria nella finale contro la Roma: per congratularsi con Chivu e i suoi ragazzi era presente tutto lo Stato ... Calciomercato Juventus, non solo Dybala: 'L'Inter ha in pugno anche lui' Il calciomercato della Juventus rischia di accendersi da un giorno all'altro già in questo mese di giugno che è appena iniziato Tante voci e tanti rumors si sono accavallati in quest'ultimo periodo ... La Gazzetta dello Sport Atletico Madrid, resta vivo l'interesse per Dybala Quale futuro Paulo Dybala L'Atletico Madrid di Simeone si sta interessando di nuovo al calciatore argentino. Al momento il giocatore è sereno e sta aspettando il resoconto degli agenti per capire qua ... Calciomercato Inter: doppio colpo dalla zona salvezza Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA . Considerato un obiettivo di calciomercato Juventus, Bellanova alla fine ha scelto di trasferirsi all’Inter. POTREBBE INTERESSARTI… Leggi ... Commenta per primo La Primavera dell'campione d'Italia ha festeggiato oggi all'interno della sede del club nerazzurro la vittoria nella finale contro la Roma: per congratularsi con Chivu e i suoi ragazzi era presente tutto lo Stato ...Ildella Juventus rischia di accendersi da un giorno all'altro già in questo mese di giugno che è appena iniziato Tante voci e tanti rumors si sono accavallati in quest'ultimo periodo ... Zaniolo dalla Roma al Milan All'Inter potrebbe valere un tesoretto Quale futuro Paulo Dybala L'Atletico Madrid di Simeone si sta interessando di nuovo al calciatore argentino. Al momento il giocatore è sereno e sta aspettando il resoconto degli agenti per capire qua ...Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA . Considerato un obiettivo di calciomercato Juventus, Bellanova alla fine ha scelto di trasferirsi all’Inter. POTREBBE INTERESSARTI… Leggi ...