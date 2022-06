Boris Johnson strappa il rinnovo della fiducia (Di martedì 7 giugno 2022) Boris Johnson ha strappato il rinnovo della fiducia sulla sua leadership all’interno del Partito Conservatore, da cui dipende la poltrona di Primo Ministro Britannico. Il voto Il risultato del voto a scrutinio segreto, reso noto dal Presidente del Comitato1922 (l’organismo interno incaricato di sovrintendere le rese dei conti in casa Tory), ha sancito 211 voti a favore di Johnson e ben 148 contrari. La maggioranza richiesta era di 180 voti e, se ben ne siano stati ottenuti anche di più, Johnson risulta fortemente indebolito dalla spaccatura risultante. Tecnicamente il voto verteva sul solo ruolo di Johnson come leader di partito ma, in caso di sfiducia di oltre la metà dei suoi deputati, il Premier avrebbe dovuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022)hato ilsulla sua leadership all’interno del Partito Conservatore, da cui dipende la poltrona di Primo Ministro Britannico. Il voto Il risultato del voto a scrutinio segreto, reso noto dal Presidente del Comitato1922 (l’organismo interno incaricato di sovrintendere le rese dei conti in casa Tory), ha sancito 211 voti a favore die ben 148 contrari. La maggioranza richiesta era di 180 voti e, se ben ne siano stati ottenuti anche di più,risulta fortemente indebolito dalla spaccatura risultante. Tecnicamente il voto verteva sul solo ruolo dicome leader di partito ma, in caso di sdi oltre la metà dei suoi deputati, il Premier avrebbe dovuto ...

