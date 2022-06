Advertising

cagliarilivemag : Blitz anti terrorismo a Genova contro rete attentatori Charlie Hebdo - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Blitz anti-#terrorismo della Polizia di Stato nei confronti di una cellula composta da cittadini pachistani che oper… - FChev22 : RT @Geopoliticainfo: ????Blitz anti-#terrorismo della Polizia di Stato nei confronti di una cellula composta da cittadini pachistani che oper… - qn_lanazione : Blitz anti #terrorismo contro attentatori Charlie Hebdo, un arresto anche a #Firenze - Tele_Nicosia : Blitz anti terrorismo a Genova contro rete attentatori Charlie Hebdo -

RomaToday

Polizia (Foto di repertorio) C'è un arresto anche a Frenze nella vasta operazione antiterrorismo della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova - Direzione Distrettuale Antimafia e ...GENOVA "antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova " Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo " con arresti in Italia e all'estero " nei ... Colpo alla piazza di spaccio di Velletri: 9 arresti. In manette i figli di un noto imprenditore (Adnkronos) - Blitz anti-terrorismo della polizia: 14 arresti in Italia e all'estero. Nel mirino la rete dell'attentatore della ex sede di 'Charlie Hebdo'.Firenze, 7 giugno 2022 - C'è un arresto anche a Frenze nella vasta operazione antiterrorismo della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova - Direzione Distrettuale Antimafia e ...