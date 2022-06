Bimbo di 8 mesi muore durante bagnetto in casa a Milano

(Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Un bambino di 8è morto all'ospedale di Bergamo dopo essere annegatoil. L'episodio è accaduto poco prima delle 16 in un appartamento in via Costantino Baroni, periferia sud del capoluogo lombardo. Inera presente la madre, una donna marocchina di 36 anni con gli altri tre suoi figli. Nell'appartamento insieme ai soccorritori del 118 sono intervenuti gli agenti delle Volanti e personale della Squadra mobile della questura di. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso ma è deceduto poco dopo essere arrivato in pronto soccorso.

francobus100 : Bimbo muore dopo bagnetto in casa con la mamma, il piccolo aveva 8 mesi - lifestyleblogit : Milano, bimbo di otto mesi muore durante il bagnetto - - occhio_notizie : È stata la donna ad allertare gli agenti e gli operatori del 118 che sono quindi intervenuti immediatamente

