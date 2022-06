Auto in fiamme a Civitavecchia: paura nella notte (Di martedì 7 giugno 2022) Civitavecchia – paura ieri sera, 06 giugno 2022, a Civitavecchia, dove alle ore 22 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un’Auto completamente avvolta dalle fiamme. L’Autovettura, una Renault Megane, si trovava precisamente in piazzale Capolinaro. Il rapido intervento degli uomini della Bonifazi ha impedito alle fiamme di propagarsi alle abitazioni adiacenti ed alle Auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. Non si è registrato nessun ferito. Ancora ignota l’origine dell’incendio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022)ieri sera, 06 giugno 2022, a, dove alle ore 22 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un’completamente avvolta dalle. L’vettura, una Renault Megane, si trovava precisamente in piazzale Capolinaro. Il rapido intervento degli uomini della Bonifazi ha impedito alledi propagarsi alle abitazioni adiacenti ed alleparcheggiate nelle immediate vicinanze. Non si è registrato nessun ferito. Ancora ignota l’origine dell’incendio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

